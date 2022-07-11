Обзор иноСМИ: Европа на пороге дефицита и нефть как оружие

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Фото: ТАСС ТАСС

Чем опасна энергетическая битва России и Запада

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В июне ЕС объявил о шестом раунде санкций против России, включающем частичное эмбарго на российскую нефть. Теперь Евросоюз планирует ввести предельные цены на нефть из РФ, чтобы ударить по доходам России от энергоносителей, не затрагивая, насколько это возможно, мировые поставки топлива, пишет «Хуаньцю шибао».

Цены хотят ограничить на уровне в 40-60 долларов за баррель, что, по мнению Запада, близко к предельным издержкам производства нефтепродуктов в России и к цене на сырую нефть до начала украинского кризиса. Однако санкции могут оказаться не такими эффективными, как ожидают США. По оценке JPMorgan Chase & Co, Россия в ответ может сократить нефтедобычу на пять миллионов баррелей в сутки без серьезного ущерба для своей экономики. В результате не только Штатам придется иметь дело с ростом цен на нефть - эскалация энергетической битвы между Россией и Западом грозит кардинальными изменениями в структуре глобального энергоснабжения. Это нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей, сделает цены нестабильными, приведет к росту глобальной инфляции и замедлит восстановление мировой экономики.

«Нефть как оружие»

Российский суд на месяц остановил работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), одного из крупнейших в мире трубопроводов, по которому нефть транспортируется из Казахстана в ЕС, пишет Farda. Представители КТК заявили, что распоряжение о приостановке работы связано с разливами нефти, но это не единственная причина, отмечает издание.

По трубопроводным системам КТК поставляется более одного процента всей мировой нефти. Приостановку его работы можно рассматривать как использование нефти в качестве оружия, подчеркивает издание. Это окажет дополнительное давление на мировые рынки нефти, где сейчас наблюдается крупнейший с 70-х годов прошлого века дефицит.

Европу предупредили о дефиците газа уже в июле

С 11 по 21 июля обе нитки «Северного потока» останавливают на плановую профилактику. Этому предшествовало сокращение поставок по «СП», которое в России объяснили санкциями, задержавшими возвращение необходимого оборудования - турбины - из Канады в Германию.

Как пишет FAZ, если поставки не возобновятся после 21 июля, Европа столкнется с дефицитом газа уже в этом месяце. Альтернативные трубопроводы сейчас практически недоступны, мощности по сжиженному газу в значительной степени исчерпаны, закупки на краткосрочном рынке чрезвычайно дороги, а хранилища, заполненные лишь на две трети, нужны на осень и зиму.

«Секретная сделка» Макрона

Французская газета Le Figaro рассказала, что президенту Франции Эммануэлю Макрону грозят проблемы с левыми из-за разоблачения его «привилегированных отношений» с Uber. Группа журналистов из разных стран провела расследование, основанное на многочисленных SMS-переписках, и пришла к выводу, что между американской компанией и Макроном существовала «секретная сделка» в его бытность министром экономики.

Раскрытые данные демонстрируют «определенные практики», призванные помочь Uber укрепить свои позиции во Франции, например, компании предлагали представить депутатам поправки к законодательству «под ключ». В Uber France заявили, что все встречи с Макроном «входили в его обязанности как министра экономики и цифровых технологий, курирующего сектор». Глава фракции «Непокорённая Франция» Матильд Пано заявила о «разграблении страны», а депутат-коммунист Пьер Дарревиль призвал провести парламентское расследование.

«Зловещая инфляция в США»

Американский экономист Эдвард Ярдени считает, что американцы в ближайшие дни столкнутся со зловещими данными по инфляции: по его мнению, общий рейтинг инфляции, включающий продукты питания и энергию, вырастет примерно на 1,1 процента. Это означает рост инфляции до более чем восьми процентов, отмечает Fox News.