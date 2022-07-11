Киев заметил «явный признак усталости» ЕС от Украины

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20 минут назад

В Киеве заявили, что некоторые страны ЕС не готовы поддерживать Украину

Никита Бородкин

Глава украинского Минфина Сергей Марченко заявил, что среди государств Евросоюза нет единого мнения относительно пакета помощи Украине в размере 9 млрд евро. Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, он отметил, что в Европе устали от конфликта и некоторые страны не готовы поддерживать Киев подобной суммой.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, мы получаем оружие и военную помощь, но этого недостаточно… Это явный признак того, что Европейский союз и мир вокруг Украины немного устали... Я могу понять, что они страдают от цен на нефть и газ», — заявил Марченко.

Марченко отметил, что Киеву необходимы 5 млрд евро помощи в месяц. В июле Украина ожидается больше 4 млрд евро, однако в этом процессе все «зависит от европейской бюрократии».

«Наши партнеры ожидают, что мы подробно покажем, как мы тратим их деньги. Их нельзя тратить на военные цели, только на социальные и гуманитарные программы», — сказал Марченко.

Напомним, что накануне издание сообщило, что Берлин тормозит выделение пакета помощи Украине, выступая против финансирования его за счет общего европейского долга. По мнению Марченко, это говорит о том, что некоторые правительства не готовы поддержать Украину такой суммой.

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Министр добавил, что в первые месяцы после начала спецоперации РФ «Европа была единой», тогда как сейчас на поддержку Украины у каждой страны есть свои взгляды.

В мире,Сергей Марченко,ЕС,
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