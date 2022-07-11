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20 минут назад

Лиз Трасс пообещала добиваться «победы над Россией» в роли премьера

Деловая газета "Взгляд"

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что будет добиваться «победы над Россией», если станет премьером, сообщается в статье The Telegraph.

Трасс пообещала добиваться «победы над Россией» в роли премьера
Фото: ReutersReuters

По словам Трасс, Британия столкнулась с внутренним экономическим кризисом, а также с «агрессией» России и «напористого» Китая, поэтому она собирается сразу же «взяться за дело», чтобы обеспечить поражение России на Украине и восстановить британскую экономику, сообщается в Telegram-канале «RT на русском».

Глава британского МИД добавила, что выдвигается как консерватор и будет «править как консерватор». Политик также собирается снизить корпоративный налог с «первого дня» своего пребывания в должности премьера и уменьшить государственные расходы, уточняется в статье.

В понедельник Трасс объявила, что выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии и правительства Соединенного Королевства. Глава МИД – один из самых ярых критиков действий РФ в кабинете министров Бориса Джонсона, который 7 июля объявил, что покинет пост премьера.

Накануне британские СМИ сообщили о возможном уходе премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона из политики. Ранее Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в Британии Консервативной партии и правительства Соединенного Королевства. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Как ожидается, замену Джонсону выберут к сентябрю. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.

В мире,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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