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48 минут назад

Украина хочет отсудить 18 зданий РФ в Лондоне

Алиса Селезнёва

Украина намерена через суд заявить претензии на 18 объектов недвижимости в Лондоне, принадлежащих Российской Федерации. Речь идет в том числе о поместье Сикокс-Хит в графстве Кент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Times.

В списке объектов значатся и здания дипломатических учреждений РФ — представительство военного атташе и торговое представительство на севере Лондона. Кроме того, он включает и поместье Сикокс-Хит, подаренное СССР в 1947 году депутатом, виконтом Джорджем Гошеным. Поместье использовалось в качестве дома отдыха.

Отмечается, что часть недвижимости британские власти могут напрямую конфисковать и передать в пользу Украины. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко нанимает адвоката, который будет заниматься иском к России. Подразумевается, что недвижимость изымут или обяжут Россию продать ее, а часть вырученных средств передать Украине.

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Посольство России уже заявило, что считает необоснованными претензии Киева. В диппредставительстве напомнили, что Россия как правопреемник СССР, приняла права на советскую собственность за рубежом и выплатила все советские долги. Кроме того, помещения диппредставительств и дома сотрудников посольства защищает принцип дипломатического иммунитета.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявляла, что правительство рассматривает возможность конфискации российских активов. Для чего рассматривается принятие специального закона по примеру Канады.

В мире,Видео,Вадим Пристайко,
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