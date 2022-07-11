Трамп назвал беспорядки 6 января 2020 года днем "великого гнева"

«Что ж, это был печальный день. Но это также был день, когда в нашей стране царил великий гнев. Люди поехали в Вашингтон в первую очередь потому, что были недовольны выборами, которые, по их мнению, были сфальсифицированы», — заявил Трамп в одном из интервью.