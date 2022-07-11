Трамп назвал беспорядки 6 января 2020 года днем "великого гнева"

Бывший президент США Дональд Трамп был опечален беспорядками 6 января 2021 года у стен здания Капитолия, но оправдывал их народным гневом из-за якобы имевших место фальсификаций на президентских выборах. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма «Беспрецедентный» режиссера Алекса Холдера. Накануне картина вышла на стриминговом сервисе Discovery+.
«Что ж, это был печальный день. Но это также был день, когда в нашей стране царил великий гнев. Люди поехали в Вашингтон в первую очередь потому, что были недовольны выборами, которые, по их мнению, были сфальсифицированы», — заявил Трамп в одном из интервью.
Экс-президент также выразил мнение, что лишь небольшая часть митингующих сумела пробраться в здание Капитолия.
«Они были возмущены с точки зрения того, что произошло на выборах <...>. Они умны, и они видели, что произошло. И я считаю, что это была часть намного большей картины, чем то, что произошло 6 января», — рассказал Трамп.
В настоящее время в США ведется расследование о роли Трампа в событиях 6 января 2021 года, когда сторонники экс-президента устроили штурм Капитолия в попытке предотвратить утверждение результатов выборов президента США.