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23 минуты назад

Трамп назвал беспорядки 6 января 2020 года днем "великого гнева"

Газета.Ru

Бывший президент США Дональд Трамп был опечален беспорядками 6 января 2021 года у стен здания Капитолия, но оправдывал их народным гневом из-за якобы имевших место фальсификаций на президентских выборах. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма «Беспрецедентный» режиссера Алекса Холдера. Накануне картина вышла на стриминговом сервисе Discovery+.

Трамп назвал беспорядки 6 января 2020 года днем «великого гнева»
Фото: ReutersReuters

«Что ж, это был печальный день. Но это также был день, когда в нашей стране царил великий гнев. Люди поехали в Вашингтон в первую очередь потому, что были недовольны выборами, которые, по их мнению, были сфальсифицированы», — заявил Трамп в одном из интервью.

Экс-президент также выразил мнение, что лишь небольшая часть митингующих сумела пробраться в здание Капитолия.

«Они были возмущены с точки зрения того, что произошло на выборах <...>. Они умны, и они видели, что произошло. И я считаю, что это была часть намного большей картины, чем то, что произошло 6 января», — рассказал Трамп.

В настоящее время в США ведется расследование о роли Трампа в событиях 6 января 2021 года, когда сторонники экс-президента устроили штурм Капитолия в попытке предотвратить утверждение результатов выборов президента США.

В мире,Дональд Трамп,
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