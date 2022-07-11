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1 час назад

Абэ посмертно наградят самым почетным орденом Японии

Lenta.ruиещё 1

Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения на прошлой неделе, наградят самым почетным орденом страны — высшим орденом хризантемы. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Орден Хризантемы на ленте является высшей наградой для граждан Японии, его вручали как посмертно, так и при жизни. Помимо членов императорской семьи (орден учрежден при императоре Мейдзи в 1876-м), его получили 50 человек.

Путин обратился к семье Абэ после смерти политика

Покушение на Абэ было совершено во время предвыборного митинга 8 июля: Тэцуй Ямагами выстрелил в него из самодельного ружья. Врачи пытались спасти политику жизнь на протяжении нескольких часов, однако безуспешно. Сам преступник позже заявил, что его целью была «некая организация», которой его мать отдала большие пожертвования, тем самым фактически разрушив семью. Ямагами считает, что Абэ каким-то образом связан с этим объединением.

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