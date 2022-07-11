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1 час назад

Пушилин скорректировал сроки восстановления Мариуполя

Lenta.ruиещё 1

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Мариуполь не удастся полностью восстановить к сентябрю ввиду большого количества разрушений. Сроки восстановления скорректировал в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Пушилин скорректировал сроки восстановления Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С учетом степени разрушений в Мариуполе все сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьезная», — отметил он.

Ранее Пушилин сообщил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес. Он отметил, что в этом республике поможет Россия. При этом, по его словам, расположенный в городе металлургический комбинат «Азовсталь» будет снесен. На месте завода глава ДНР предложил создать парковую зону или технопарк.

Также глава ДНР назвал процент домов в Мариуполе, не подлежащих восстановлению. По его оценке, более 60 процентов домов подлежат сносу и постройке новых.

В мире,Денис Пушилин,
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