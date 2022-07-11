Блинкен приехал в Японию из-за убийства Абэ

«Мы, американцы, испытываем потерю вместе с гражданами Японии... За время своего пребывания на должности главы правительства Абэ сделал больше, чем кто-либо еще, чтобы вывести отношения между Соединенными Штатами и Японией на новый уровень», — заявил Блинкен после встречи с нынешним премьер-министром Японии ФумиФумио Кисидой.