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23 минуты назад

Боррель заявил о проигрыше ЕС в «битве нарративов» с Россией

Алиса Селезнёва

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что между ЕС и Россией идет «битва нарративов», и пока Евросоюз проигрывает. Об этом он написал в своем блоге.

Боррель заявил о проигрыше ЕС в «битве нарративов» с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Боррель рассказал о выводах, которые сделал после визита на саммит министров иностранных дел G20.

«В абстрактных терминах все согласны с необходимостью многосторонности и защиты таких принципов, как территориальный суверенитет и неприменение силы. Однако когда дело доходит до конкретики, все часто выглядит иначе. <…> Жестокая правда состоит в том, что национальные интересы часто перевешивают общую приверженность более высоким идеалам», - подчеркнул он.

Боррель заявил, что ЕС должен продолжать работу по «опровержению российской лжи и пропаганды, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия».

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Также он призвал проявлять солидарность с Украиной и «помогать конкретным и видимым образом тем», кто пострадал от последствий украинского кризиса, в том числе странам, ждущим поставок зерна.

«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше», - заключил дипломат.

Ранее Боррель рассказал об эффективности санкций, введенных против РФ. Он заявил, что санкции стали помехой для производства ракетных комплексов «Искандер».

По словам Борреля, также России теперь сложно использовать передовые технологии, такие как горизонтальное бурение, в нефтяной отрасли.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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