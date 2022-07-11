Боррель заявил о проигрыше ЕС в «битве нарративов» с Россией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что между ЕС и Россией идет «битва нарративов», и пока Евросоюз проигрывает. Об этом он написал в своем блоге.

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Боррель рассказал о выводах, которые сделал после визита на саммит министров иностранных дел G20.

«В абстрактных терминах все согласны с необходимостью многосторонности и защиты таких принципов, как территориальный суверенитет и неприменение силы. Однако когда дело доходит до конкретики, все часто выглядит иначе. <…> Жестокая правда состоит в том, что национальные интересы часто перевешивают общую приверженность более высоким идеалам», - подчеркнул он.

Боррель заявил, что ЕС должен продолжать работу по «опровержению российской лжи и пропаганды, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия».

Также он призвал проявлять солидарность с Украиной и «помогать конкретным и видимым образом тем», кто пострадал от последствий украинского кризиса, в том числе странам, ждущим поставок зерна.

«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше», - заключил дипломат.

Ранее Боррель рассказал об эффективности санкций, введенных против РФ. Он заявил, что санкции стали помехой для производства ракетных комплексов «Искандер».