Власти Японии устранят выявленные после убийства Абэ проблемы с безопасностью

Покушение на политика произошло 8 июля в японском городе Нара во время его выступления в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в бывшего премьера из самодельного огнестрельного оружия. Абэ госпитализировали на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и на протяжении нескольких часов боролись за его жизнь, однако спасти экс-премьера не удалось. Он скончался на 67 году жизни.