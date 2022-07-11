Власти Японии устранят выявленные после убийства Абэ проблемы с безопасностью

Власти Японии намерены принять конкретные меры по устранению проблем с обеспечением безопасности, которые вскрылись в результате расследования обстоятельств убийства бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
«Получив от полицейского управления результаты расследования, мы считаем необходимым принять конкретные меры для скорейшего устранения проблем в области обеспечения надзора и безопасности», — заявил он.
Мацуно не сообщил, какие именно проблемы были выявлены в связи с инцидентом.
Ранее начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука признал, что охрана Абэ не была обеспечена должным образом.
Покушение на политика произошло 8 июля в японском городе Нара во время его выступления в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в бывшего премьера из самодельного огнестрельного оружия. Абэ госпитализировали на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и на протяжении нескольких часов боролись за его жизнь, однако спасти экс-премьера не удалось. Он скончался на 67 году жизни.