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12 минут назад

Власти Японии устранят выявленные после убийства Абэ проблемы с безопасностью

Елена Прошина

Власти Японии намерены принять конкретные меры по устранению проблем с обеспечением безопасности, которые вскрылись в результате расследования обстоятельств убийства бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Власти Японии устранят выявленные после убийства Абэ проблемы с безопасностью
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

«Получив от полицейского управления результаты расследования, мы считаем необходимым принять конкретные меры для скорейшего устранения проблем в области обеспечения надзора и безопасности», — заявил он.

Мацуно не сообщил, какие именно проблемы были выявлены в связи с инцидентом.

Ранее начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука признал, что охрана Абэ не была обеспечена должным образом.

Покушение на политика произошло 8 июля в японском городе Нара во время его выступления в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в бывшего премьера из самодельного огнестрельного оружия. Абэ госпитализировали на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и на протяжении нескольких часов боролись за его жизнь, однако спасти экс-премьера не удалось. Он скончался на 67 году жизни.

В мире,Синдзо Абэ,
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