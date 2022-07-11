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18 минут назад

Сын Байдена попал в крупный скандал с проститутками

Елена Прошина

Сына американского лидера Хантера Байдена уличили в курении наркотиков в компании женщины «с низкой социальной ответственностью», сообщает «РЕН ТВ».

Сын Байдена попал в крупный скандал с проститутками
Фото: ТАССТАСС

Видео, которое снял, судя по всему, сам сын президента США, разошлось по социальным сетям. На опубликованных кадрах видно, как Байден-младший взвешивает наркотики на электронных весах.

Минобороны уличило сына Байдена в финансировании лабораторий на Украине

Также видно, как он курит наркотические вещества в компании женщин легкого поведения. При этом сын главы Белого дома, по всей видимости, даже не очень-то переживает, что его образ жизни может испортить репутацию его отца.

Ранее стало известно, что скандал с сыном президента Соединенных Штатов может получить продолжение. Информатор, который в свое время передал журналистам ноутбук Хантера Байдена, заявил, что у него есть еще сотни гигабайт неопубликованных данных.

Речь идёт о тысячах личных видео и фотографий, а также заархивированных электронных писем, связанных в том числе и с финансовой деятельностью Байдена-младшего.

Напомним, что в ходе спецоперации России на Украине стало известно о причастности Хантера Байдена к финансированию программы США по созданию биологического оружия в украинских лабораториях.

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