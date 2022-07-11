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1 час назад

Раскрыта позиция G20 по санкциям против России

Lenta.ruиещё 1

Глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррель заявил, что позиция организации и государств G7 о спецоперации России на Украине пока не является ключевой среди «Большой двадцатки» (G20). Об этом он написал в блоге после саммита на уровне министров стран G20, состоявшегося в Индонезии.

Раскрыта позиция G20 по санкциям против России
Фото: ТАССТАСС

Боррель раскрыл позицию G20 по санкциям против России и подчеркнул, что антироссийские не преобладают среди стран-участниц «Большой двадцатки».

«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Как ЕСЕС, мы должны продолжать работу по опровержению российской лжи и военной пропаганды, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия», — подчеркнул дипломат ЕС.

Боррель добавил, что в марте 140 стран, включая участниц G20, выступили против спецоперации России на Украине. Однако мнения о допустимых мерах и последствиях кризиса расходятся, отметил он.

«И многие остаются неопределенными и не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это поставит под угрозу их геополитические интересы», — добавил Боррель.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сравнил введение санкций с объявлением войны. По его мнению, Запад неоправданно критикует действия Москвы.

В мире,Жозеп Боррель,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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