Раскрыта позиция G20 по санкциям против России

«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Как ЕС ЕС, мы должны продолжать работу по опровержению российской лжи и военной пропаганды, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия», — подчеркнул дипломат ЕС.