Украина попросила население покинуть юг страны из-за планов контрнаступления

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Власти Украины призвали население покинуть подконтрольные России территории на юге страны, сообщает Forbes со ссылкой на украинского вице-премьера по интеграции Ирину Верещук.

По ее словам, Киев планирует контрнаступления на южные города страны, а женщины и дети должны оттуда срочно эвакуироваться, так как они не должны оставаться в местах планируемых военных действий и становиться «живым щитом» между противниками.

Верещук сказала, что людям, которые сейчас находятся в Херсонской и Запорожской областях и Мелитополе, нужно уезжать оттуда «всеми возможными способами».

«Даже если они будут депортированы в Россию, мы все равно найдем возможность помочь людям вернуться», — отметила вице-премьер.

Она не уточнила, когда украинская армия начнет контрнаступление.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский лидер отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собирается «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием».

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что приказ украинского лидера Владимира Зеленского отвоевать освобожденные российской армией регионы юга Украины – политическая агония.