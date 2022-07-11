Киев выступил со срочным обращением к украинскому народу

Украина попросила население покинуть юг страны из-за планов контрнаступления
Власти Украины призвали население покинуть подконтрольные России территории на юге страны, сообщает Forbes со ссылкой на украинского вице-премьера по интеграции Ирину Верещук.
По ее словам, Киев планирует контрнаступления на южные города страны, а женщины и дети должны оттуда срочно эвакуироваться, так как они не должны оставаться в местах планируемых военных действий и становиться «живым щитом» между противниками.
Верещук сказала, что людям, которые сейчас находятся в Херсонской и Запорожской областях и Мелитополе, нужно уезжать оттуда «всеми возможными способами».
«Даже если они будут депортированы в Россию, мы все равно найдем возможность помочь людям вернуться», — отметила вице-премьер.
Она не уточнила, когда украинская армия начнет контрнаступление.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский лидер отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собирается «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием».
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что приказ украинского лидера Владимира Зеленского отвоевать освобожденные российской армией регионы юга Украины – политическая агония.
По его словам, никакие поставки оружия со стороны Запада не остановят Москву от достижения целей, обозначенных проведением специальной военной операции.