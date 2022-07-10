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1 час назад

Кандидат в премьеры Британии оправдался за призыв «выслать россиян»

Деловая газета "Взгляд"

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, глава международного комитета британской палаты общин Том Тугендхат оправдался за свои слова о том, что из страны можно выслать всех российских граждан.

Кандидат в премьеры Британии объяснил свой призыв «выслать россиян»
Фото: ReutersReuters

В день начала российской специальной военной операции на Украине Тугендхат, выступая в палате общин, выразил мнение, что всех россиян можно выслать из Великобритании.

«Но я также хочу добиться того, чтобы люди, которые представляют угрозу и подрывают нашу безопасность, не нашли здесь убежище», – сказал Тугендхат в интервью телеканалу Sky News, сообщает РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что хочет «защитить тех российских граждан, которые законно находятся в Великобритании и которым требуется защита».

В четверг Тугендхат заявил, что будет выдвигаться на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании. Напомним, официально о желании бороться за пост премьера объявила генпрокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен. Ее соперниками могут стать экс-глава МИД Лиз Трасс, экс-министр финансов Надим Захави, бывший глава Минфина Риши Сунак, экс-глава Минздрава Саджид Джавид и экс-министр обороны Бен Уоллес.

Принять участие в борьбе за пост премьера также могут глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, замглавы министерства торговли Пенни Мордонт и бывший глава МИД Джереми Хант.

Премьер Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый.

В мире,Риши Сунак,Том Тугендхат,Бен Уоллес,Борис Джонсон,Джереми Хант,Консервативная партия,Парламент Великобритании,
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