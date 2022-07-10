Байден починил велосипед после своего падения с него

В середине июня Байден упал с велосипеда во время прогулки. При этом, он перед падением уже остановился и опустил одну из ног на землю. Предполагалось, что американский лидер запутался в педалях. После падения ему пытались помочь подняться граждане. Он заявил, что с ним все в порядке и он не пострадал. Через несколько часов после инцидента президент США посетил церковь.