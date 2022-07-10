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14 минут назад

Байден починил велосипед после своего падения с него

Ura.Ru

Президент США Джо Байден признался, что на его велосипеде больше нет удерживающих ступни ремней. Из-за них американский лидер упал три недели назад.

Байден починил велосипед после своего падения с него
Фото: ReutersReuters

«В первую очередь, я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей», — рассказал Байден, подъезжая к журналистам на очередной велопрогулке.

Его слова приводит РИА «Новости».

В середине июня Байден упал с велосипеда во время прогулки. При этом, он перед падением уже остановился и опустил одну из ног на землю. Предполагалось, что американский лидер запутался в педалях. После падения ему пытались помочь подняться граждане. Он заявил, что с ним все в порядке и он не пострадал. Через несколько часов после инцидента президент США посетил церковь.

В мире,Джозеф Байден,
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