Шредер высказался о дружбе с Путиным

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер отказался прерывать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, так как считает, что завершить конфликт на Украине можно только путем дипломатических переговоров. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Шредер подчеркнул, что не верит в военное решение украинского вопроса, потому что его можно разрешить только путем дипломатии. Политик сказал, что Путин заинтересован в разрешении ситуации путем переговоров.