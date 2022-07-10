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53 минуты назад

Шредер отказался разрывать дружбу с Путиным

Газета.Ru

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер отказался прерывать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, так как считает, что завершить конфликт на Украине можно только путем дипломатических переговоров. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шредер высказался о дружбе с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шредер подчеркнул, что не верит в военное решение украинского вопроса, потому что его можно разрешить только путем дипломатии. Политик сказал, что Путин заинтересован в разрешении ситуации путем переговоров.

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Ранее Социал-демократическая партия Германии, правящая в стране коалиция, решила лишить должности в парламенте Шредера из-за его тесных связей с Россией и Путиным. Сам Шредер отметил, что относится к рассмотрению этого вопроса достаточно спокойно и это не изменит его политические убеждения. Также большинство членов Европарламента проголосовали за введение против него санкций из-за его дружбы с РФ.

В мире,Герхард Шредер,Владимир Путин,Европарламент,
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