США обвинили Россию в протестах на Шри-Ланке

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции, что на протесты в Шри-Ланке якобы повлияло ограничение Россией поставок украинского зерна. Стенограмма заседания опубликована на официальном сайте Госдепартамента США.
Энтони Блинкен уточнил, что мнимые «последствия агрессии России проявляются везде». Соответственно, полагает он, Москва могла повлиять и на ситуацию в республике.
Он подчеркнул при этом, что власти США обеспокоены тем, как «деструктивное поведение» России отражается на положении дел на планете.
Напомним, что кризис в Шри-Ланке был вызван дефицитом иностранной валюты, который, в свою очередь, стал следствием снижения туристического потока во время пандемии коронавируса.
Из-за резкого ухудшения качества жизни, отсутствия в необходимом количестве топлива, продуктов и товаров первой необходимости в стране начались массовые беспорядки.