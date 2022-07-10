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44 минуты назад

США обвинили Россию в протестах на Шри-Ланке

Илья Родин

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции, что на протесты в Шри-Ланке якобы повлияло ограничение Россией поставок украинского зерна. Стенограмма заседания опубликована на официальном сайте Госдепартамента США.

США обвинили Россию в протестах на Шри-Ланке
Фото: ТАССТАСС

Энтони Блинкен уточнил, что мнимые «последствия агрессии России проявляются везде». Соответственно, полагает он, Москва могла повлиять и на ситуацию в республике.

Он подчеркнул при этом, что власти США обеспокоены тем, как «деструктивное поведение» России отражается на положении дел на планете.

Описана возможная судьба украинского конфликта при переизбрании Трампа

Напомним, что кризис в Шри-Ланке был вызван дефицитом иностранной валюты, который, в свою очередь, стал следствием снижения туристического потока во время пандемии коронавируса.

Из-за резкого ухудшения качества жизни, отсутствия в необходимом количестве топлива, продуктов и товаров первой необходимости в стране начались массовые беспорядки.

В мире,Энтони Блинкен,Госдеп США,
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