Шольцу предрекли последствия после скандала с наркотиками на вечеринке

Инцидент с «наркотиками изнасилования» на закрытой вечеринке Социал-демократической партии Германии (СДПГ) обернётся негативными последствиями для канцлера Германии Олафа Шольца, который также присутствовал на мероприятии. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Александр Камкин.

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По его словам, тот факт, что пострадали восемь женщин не может быть случайностью. Инцидент произошёл 1 июля. После закрытого мероприятия с участием политиков восемь женщин заявили, что им в напитки подмешали «наркотики изнасилования».

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«Наркотики изнасилования» — вещество, которое добавляют в напитки, для того, чтобы жертва стала беспомощной и уязвимой. На следующий день человек, который мог и не пить алкоголь, ничего не вспомнит. Один инцидент на вечеринке СДПГ уже подтверждён.

Речь идёт 21-летней девушке. На утро после мероприятия она почувствовала себя плохо, хотя не пила спиртное. Её осмотрели в больнице и вызвали в полицию. По словам Камкина, германские политические и медийные элиты очень чувствительно относятся к скандалам подобного рода.

«Этот „Шольцгейт“, если можно так выразиться, может иметь далеко идущие последствия. Например, бывший канцлер Германии Гельмут Коль был вынужден уйти из политики из-за скандала с „чёрными кассами“», — напомнил он.

Эксперт отметил, что за этим скандалом могут стоять как внешние силы, так и политические конкуренты канцлера внутри страны. Он предположил, что инцидент подстроили западные партнёры Германии.

«Немецкий канцлер, несмотря на однозначную поддержку Украины на словах, старался сдерживать помощь, в том числе и поставки вооружений. Пока неясно, кому был выгоден этот скандал, но очевидно, что это было неслучайно», — объяснил он.