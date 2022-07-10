Раскрыт «фирменный» салат Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко угостил российского космонавта Олега Новицкого фирменным «антиковидным» салатом. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что дом, в котором вырос Александр Лукашенко, находится в деревне Копысь Оршанского района Витебской области.
Журналисты рассказали, что президент Белоруссии пригласил космонавта к себе в гости на малую родину. Он провел экскурсию по дому и окрестностям.
После прогулки глава государства накормил Новицкого обедом, среди прочего был фирменный салат «Молодость. Антиковидный». По данным издания, в его состав входят, как минимум, зеленый лук, сметана, огурцы и соль.
Александр Лукашенко сообщил ранее, что в Белоруссии по-прежнему относятся к соседним странам «по-человечески, по-людски, как у нас говорят». Он отметил, что его единственным желанием является то, чтобы и к Минску было аналогичное отношение.