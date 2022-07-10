Раскрыт «фирменный» салат Лукашенко

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Отмечается, что дом, в котором вырос Александр Лукашенко, находится в деревне Копысь Оршанского района Витебской области.

Журналисты рассказали, что президент Белоруссии пригласил космонавта к себе в гости на малую родину. Он провел экскурсию по дому и окрестностям.

После прогулки глава государства накормил Новицкого обедом, среди прочего был фирменный салат «Молодость. Антиковидный». По данным издания, в его состав входят, как минимум, зеленый лук, сметана, огурцы и соль.