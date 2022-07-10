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7 минут назад

Блинкен анонсировал новые контакты лидеров США и КНР

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Вашингтон ожидает, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшие недели проведут новые контакты, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен анонсировал новые контакты лидеров США и КНР
Фото: ReutersReuters

«Что касается председателя Си (Цзиньпина) и президента Байдена, то мы ожидаем, что у них представится возможность провести разговор в предстоящие недели», – сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Таиланде. Письменную расшифровку выступления госсекретаря распространил госдепартамент, сообщает РИА «Новости».

Напомним, КНР формально запросила встречу с США на уровне министров обороны в июне в Сингапуре, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

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