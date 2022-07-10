Блинкен анонсировал новые контакты лидеров США и КНР

«Что касается председателя Си (Цзиньпина) и президента Байдена, то мы ожидаем, что у них представится возможность провести разговор в предстоящие недели», – сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Таиланде. Письменную расшифровку выступления госсекретаря распространил госдепартамент, сообщает РИА «Новости».