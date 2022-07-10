«Давайте сначала определимся с тем, что это сослагательное наклонение. Мы не знаем, как и что бы произошло, гадать и фантазировать просто бессмысленно. У Трампа своя внешняя политика. Ему в большей степени пристало бы договориться с Россией, потому что он бы понимал, что украинский кризис его президентство не пережило бы. [Действующему президенту США Джо] Байдену в этом плане проще. Ему, как представителю истеблишмента, многое прощается. Байден просто в свой адрес получает критику и двигается дальше за то, за что Трампу бы объявили очередной импичмент», — сказал он.