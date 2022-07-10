Марин Ле Пен указала на ошибку Киева

Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала BFM, что конфликт на Украине может быть урегулирован исключительно дипломатическим путем. Об этом пишет ТАСС.

Марин Ле Пен подчеркнула, что Киев допускает ошибку, если думает, что «существует военное решение» проблемы. Она отметила, что следует действовать дипломатическими методами.

Политик уточнила, что в настоящее время военные эксперты отрицают возможность того, что Украина победит в военных действиях против России.

Ле Пен рассказала также, что глава Франции Эмманюэль Макрон постоянно работает над поисками путей мирного разрешения ситуации.

По мнению лидера фракции, антироссийские санкции «наносят ущерб самим французам», в том время как Россия «делается богаче».