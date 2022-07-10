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1 час назад

Марин Ле Пен указала на ошибку Киева в украинском конфликте

Илья Родин

Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала BFM, что конфликт на Украине может быть урегулирован исключительно дипломатическим путем. Об этом пишет ТАСС.

Марин Ле Пен указала на ошибку Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Марин Ле Пен подчеркнула, что Киев допускает ошибку, если думает, что «существует военное решение» проблемы. Она отметила, что следует действовать дипломатическими методами.

Политик уточнила, что в настоящее время военные эксперты отрицают возможность того, что Украина победит в военных действиях против России.

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Ле Пен рассказала также, что глава Франции Эмманюэль Макрон постоянно работает над поисками путей мирного разрешения ситуации.

По мнению лидера фракции, антироссийские санкции «наносят ущерб самим французам», в том время как Россия «делается богаче».

Политический обозреватель Ульрих Райц сообщил ранее, что Запад фактически попал в российскую «тройную ловушку».

В мире,Эмманюэль Макрон,Марин Ле Пен,
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