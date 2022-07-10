В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
25 минут назад

Стали известны подробности об убийстве Абэ

Илья Родин

Бывший японский военный Тэцуя Ямагами, стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ, готовился к нападению на протяжении значительного времени. Он посетил несколько мероприятий, на которых выступал политик, и ждал удобного момента для атаки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

По данным СМИ, Тэцуя Ямагами совершил покушение с помощью самодельной «двустволки». Она функционировала по принципу ручного обреза, заряжалась капсулами, в каждой из которых было шесть дробин.

Кремль отреагировал на смерть Абэ

Кроме устройства, из которого бывший военный стрелял в премьера, ему удалось создать еще несколько единиц огнестрельного оружия, включая девитиствольное. Свои «ружья» Ямагами тестировал на деревянных щитах, уточняет издание.

Полиция также обнаружила в его квартире взрывчатые вещества, предназначенные для создания бомбы.

Ученый-японист Олег Казаков из Института Дальнего Востока РАН сообщил ранее, что Япония считается одной из наиболее безопасных стран на планете. Он подчеркнул, что инцидент с премьером фактически «уникален».

В мире,Происшествия,Видео,Синдзо Абэ,РАН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители