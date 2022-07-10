Стали известны подробности об убийстве Абэ

Бывший японский военный Тэцуя Ямагами, стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ, готовился к нападению на протяжении значительного времени. Он посетил несколько мероприятий, на которых выступал политик, и ждал удобного момента для атаки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

По данным СМИ, Тэцуя Ямагами совершил покушение с помощью самодельной «двустволки». Она функционировала по принципу ручного обреза, заряжалась капсулами, в каждой из которых было шесть дробин.

Кроме устройства, из которого бывший военный стрелял в премьера, ему удалось создать еще несколько единиц огнестрельного оружия, включая девитиствольное. Свои «ружья» Ямагами тестировал на деревянных щитах, уточняет издание.

Полиция также обнаружила в его квартире взрывчатые вещества, предназначенные для создания бомбы.