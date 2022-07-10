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21 минуту назад

Марин Ле Пен: Киев ошибается, если думает, что есть военное решение проблемы

ТАСС

Лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен уверена, что украинский конфликт может быть урегулирован только методами дипломатии.

Марин Ле Пен назвала метод решения конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Если Украина считает, что существует военное решение, я уверена - она ошибается, - заявила политик в воскресенье в эфире телеканала BFM. - Нужно искать дипломатическое решение".

По ее словам, "ни один из военных специалистов не может сказать, что Украина способна победить в военных действиях против России".

Ле Пен также отметила, что президент Франции Эмманюэль Макрон предпринимает шаги для поиска вариантов мирного урегулирования конфликта. Вместе с тем она осудила публикацию части его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что это "не идет диалогу на пользу".

Кроме того, лидер фракции "Национального объединения" негативно отозвалась об антироссийских ограничительных мерах.

"Санкции наносят ущерб самим французам, а Россию делают только богаче", - считает она.

Ранее Макрон заявил, что готов к продолжению переговоров с Путиным. По его подсчетам, за последние полгода он посвятил беседам с российским коллегой более 100 часов.

В свою очередь министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню отметил, что его ведомство продолжает контакты с Министерством обороны РФ.

"Мы не воюем с Россией. Продолжаются контакты с военными и гражданскими чиновниками, нельзя полностью блокировать каналы связи с Москвой", - сказал он в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche.

В мире,Эмманюэль Макрон,Владимир Путин,Минобороны России,
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