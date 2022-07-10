Киев забраковал израильский «Железный купол»

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что израильская система противоракетной обороны «Железный купол» обладает тактико-техническими характеристиками, которых явно недостаточно для того, чтобы эффективно защищать страну от крылатых и баллистических ракет. Об этом пишет РБК.

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Алексей Резников уточнил, что в мире хорошо знают о том, что Израилю удается «довольно неплохо» защищать свое воздушное пространство. Значительную роль в обороне играет комплекс «Железный купол». Вместе с тем, полагает министр, даже он не дает 100% гарантии, что ракеты будут уничтожены.

Он отметил, что система способна надежно прикрыть только от тех устройств, которые летят медленно, на низких высотах, производятся «по сути, в гаражах». По мнению Резникова, Киеву следует развивать национальную систему ПВО, а также добиваться поставок от «партнеров».

Издание напомнило, что для нанесения ударов по военным объектам Минобороны России применяет современные высокотехнологичные крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».