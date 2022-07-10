Семья пропавшего наемника из США обвиняет Байдена в бездействии

Военный эксперт, ветеран армии США Алекс Хортон рассказал в статье для The Washington Post о том, что семья пропавшего без вести на Украине 50-летнего Грэди Курпаси обвинила президента США Джо Байдена и правительство страны в бездействии и нежелании оказать необходимую помощь.

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Алекс Хортон подчеркнул, что семья ветерана американской армии уверена в том, что надежда найти его живым зависит исключительно от дипломатии между Вашингтоном и Москвой.

Близкие Курпаси утверждают, по словам автора статьи, что администрация Байдена предпринимает совершенно недостаточные усилия для его поисков, а также не желает выделять необходимые денежные средства.

Хортон отметил, что беспокойство родственников ветерана связано с тем, что Кремль четко обозначил свою негативную позицию по отношению к зарубежным наемникам.

Автор уточнил, что семьи американцев, так или иначе оказавшихся в тюремном заключении в России, оказывают сильнейшее давление на Байдена. В частности, постоянный прессинг наблюдается со стороны близких баскетболистки Бриттни Грайнер.