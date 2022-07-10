ЕC строит сверхсекретный бункер для защиты от Израиля, России и КНР

ЕС планирует построить в Брюсселе бункер для секретных переговоров, который будет надежно защищен «от шпионов» России, Израиля и Китая. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на меморандум ЕС.

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«Два российских шпиона, недавно высланных Бельгией, были специалистами по перехвату сигналов. Но Китай и Израиль также были замешаны в скандалах с прослушкой органов ЕС в Брюсселе в последние годы», - пишет издание.

Для противодействия россиянам, евреям и китайцам власти ЕС решили построить безопасный бункер стоимостью 8 миллионов евро в Брюсселе, чтобы лидеры могли «обсуждать секреты без российских или других перехватов».

В бункере могут разместиться около 100 человек — до 34 руководителей и 34 их протоколиста, а также технический и обслуживающий персонал.

Помещения будут отключены от интернета, их оснастят внутренней конференц-связью с большим экраном и микрофонами, подключенными к кабинам для 30 переводчиков.

И конференц-зал, и кабины будут заключены в сертифицированный НАТО изолирующий каркас, чтобы «уменьшить риск использования компрометирующих излучений» — электромагнитных и радиоволн, генерируемых экранами и проводами, которые можно перехватывать дистанционно.

Лидеры ЕС должны будут оставить свои телефоны, ноутбуки, смарт-часы, электронные брелоки и даже слуховые аппараты в звуконепроницаемых шкафчиках за пределами бункера

Все лица в бункере, включая уборщиков, обязаны иметь высший допуск безопасности Secret EU.

Он касается информации, которая может «серьезно навредить» интересам ЕС, если станет известна. Утечки могут «поднять международную напряженность» или «угрожать жизни» или «общественному порядку» в Европе, согласно руководящим принципам безопасности ЕС.