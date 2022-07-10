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17 минут назад

Турция не будет откладывать операцию на севере Сирии

Илья Родин

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна несмотря ни на что проведет запланированную ранее военную операцию на севере Сирии. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что журналисты спросили Хулуси Акара о дальнейших планах турецких военных в Сирии, а также о том, обсуждал ли он тему отмены операции с представителями других стран на саммите НАТО в Мадриде.

Турция в течение двух суток обрушила на Сирию 250 ударов

Министр подчеркнул, что ВС Турции делают все, что «необходимо сделать для обеспечения безопасности нашей страны, для обеспечения безопасности наших земель».

Он отметил, что если бы военные других стран подняли вопрос о свертывании запланированной операции, то об этом «не могло бы быть и речи», Анкара не стала бы даже «слушать такое».

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил ранее, что республика продолжит укрепление армии. Он подчеркнул, что намеревается превратить ее в «сильнейшую в мире».

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