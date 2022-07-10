Германия блокирует пакет помощи ЕС в размере €9 млрд для Украины

Германия тормозит выделение пакета помощи Украине в размере €9 млрд, решение о котором было принято на саммите ЕС в конце июня. Как пишет в воскресенье газета Corriere della Sera со ссылкой на свои источники в Брюсселе и Киеве, министр финансов Германии Кристиан Линднер не одобряет намерение Еврокомиссии финансировать помощь Украине за счет общего европейского долга, как это уже было во время пандемии.
Пока Берлин одобрил лишь первый транш в размере одного млрд евро, который должен поступить до конца июля. Киев утверждает, что ежемесячно нуждается в пяти млрд долларов. Как пишет Corriere della Sera, Украина может объявить дефолт в сентябре, когда придет очередной срок погашения внешней задолженности.
Газета утверждает, что блокировка помощи вызывает раздражение и нервозность украинских властей наряду с пониманием, что Берлин намерен обойти ряд санкций, введенных в отношении России в энергетическом секторе, чтобы гарантировать поставки газа. В этом, полагает издание, кроется причина увольнения украинского посла в Германии Андрея Мельника.
ЕК предложила пакет помощи Украине в размере €9 млрд еще весной, затем он был одобрен лидерами стран - членов ЕС. Он предполагал рассчитанный на 25 лет заем Киеву с беспроцентным возвратом за счет фондов ЕК через механизм евробондов (то есть за счет гарантий долга со стороны стран-членов), поясняет издание.