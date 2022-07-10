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34 минуты назад

Экс-министр обороны Британии выдвинулась на пост премьер-министра

Майк Габриелян

Экс-министр обороны Британии Пенни Мордонт объявила о выдвижении на пост премьер-министра. Она сделала это в Twitter, опубликовав видео и ссылку на сайт своей предвыборной кампании.

Экс-министр обороны Британии выдвинулась на пост премьер-министра
Фото: ReutersReuters

В 2019 году Мордонт стала первой женщиной-министром обороны в британской истории. Однако ее военная карьера длилась только несколько месяцев: с 1 мая по 24 июля.

Сейчас 49-летняя Мордонт является младшим министром по торговой политике Великобритании.

На этой неделе Борис Джонсон заявил, что покидает пост премьер-министра и главы Консервативной партии. Он будет выполнять обязанности до назначения преемника. Им, помимо Мордонт, могут стать еще несколько политиков.

Это бывший министр финансов Британии Риши Сунак, министр транспорта Грант Шаппс, министр финансов Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид.

В мире,Грант Шаппс,Риши Сунак,Борис Джонсон,Джереми Хант,Консервативная партия,
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