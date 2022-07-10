Экс-министр обороны Британии выдвинулась на пост премьер-министра

Экс-министр обороны Британии Пенни Мордонт объявила о выдвижении на пост премьер-министра. Она сделала это в Twitter, опубликовав видео и ссылку на сайт своей предвыборной кампании.

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В 2019 году Мордонт стала первой женщиной-министром обороны в британской истории. Однако ее военная карьера длилась только несколько месяцев: с 1 мая по 24 июля.

Сейчас 49-летняя Мордонт является младшим министром по торговой политике Великобритании.

На этой неделе Борис Джонсон заявил, что покидает пост премьер-министра и главы Консервативной партии. Он будет выполнять обязанности до назначения преемника. Им, помимо Мордонт, могут стать еще несколько политиков.