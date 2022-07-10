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39 минут назад

В Китае отпраздновали смерть экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Илья Родин

Жители Китая отметили гибель экс-премьера Японии Синдзо Абэ в элитном ночном клубе. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Китайцы положительно восприняли смерть японского политика в силу различных исторических и политических факторов, отмечает издание.

Кремль отреагировал на смерть Абэ

Прежде всего, Синдзо Абэ во время публичных выступлений отрицал военные преступления японских военных во время Второй японо-китайской войны. В частности, он не признавал факт массовых убийств в Нанкине.

Также он вмешивался в вопрос с Тайванем. Политик призывал США дать гарантии того, что НАТО окажет военную помощь острову в случае его конфликта с Китаем.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего премьера. Телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Добрые слова со стороны Путина нашли отклик в сердцах японцев. Они поблагодарили российского лидера, вспомнили о том, что между главами государств были «хорошие отношения», отмечает РЕН ТВ.

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