Жители Китая отметили гибель экс-премьера Японии Синдзо Абэ в элитном ночном клубе. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.
Китайцы положительно восприняли смерть японского политика в силу различных исторических и политических факторов, отмечает издание.
Прежде всего, Синдзо Абэ во время публичных выступлений отрицал военные преступления японских военных во время Второй японо-китайской войны. В частности, он не признавал факт массовых убийств в Нанкине.
Также он вмешивался в вопрос с Тайванем. Политик призывал США дать гарантии того, что НАТО окажет военную помощь острову в случае его конфликта с Китаем.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего премьера. Телеграмма была опубликована на сайте Кремля.
Добрые слова со стороны Путина нашли отклик в сердцах японцев. Они поблагодарили российского лидера, вспомнили о том, что между главами государств были «хорошие отношения», отмечает РЕН ТВ.