Жители Китая отметили гибель экс-премьера Японии Синдзо Абэ в элитном ночном клубе. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Китайцы положительно восприняли смерть японского политика в силу различных исторических и политических факторов, отмечает издание.

Прежде всего, Синдзо Абэ во время публичных выступлений отрицал военные преступления японских военных во время Второй японо-китайской войны. В частности, он не признавал факт массовых убийств в Нанкине.

Также он вмешивался в вопрос с Тайванем. Политик призывал США дать гарантии того, что НАТО окажет военную помощь острову в случае его конфликта с Китаем.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего премьера. Телеграмма была опубликована на сайте Кремля.