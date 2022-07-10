Британская разведка назвала ближайшую цель российской армии на Украине

Министерство обороны Великобритании опубликовало очередную сводку своей разведки о ходе военных действий на территории Украины , в которой назвала ближайшую цель российской армии в Донбассе.

Британцы отмечают, что за последнее время ВС РФ добились «ещё нескольких небольших территориальных успехов в районе Попасной», и теперь пытаются установить огневой контроль над трассой Е40.