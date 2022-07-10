Британская разведка назвала ближайшую цель российской армии на Украине

Министерство обороны Великобритании опубликовало очередную сводку своей разведки о ходе военных действий на территории Украины, в которой назвала ближайшую цель российской армии в Донбассе.
Британцы отмечают, что за последнее время ВС РФ добились «ещё нескольких небольших территориальных успехов в районе Попасной», и теперь пытаются установить огневой контроль над трассой Е40.
«Контроль над трассой Е40, которая связывает Донецк с Харьковом, вероятно, станет важной целью для России, поскольку она пытается продвинуться через Донецкую область», - заявляют в Минобороны Великобритании.
Ранее "Свободная пресса" сообщала, что российские войска и милиция Луганской Народной Республики взяла населенный пункт Григоровка.