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1 час назад

Британская разведка назвала ближайшую цель российской армии на Украине

Свободная пресса

Министерство обороны Великобритании опубликовало очередную сводку своей разведки о ходе военных действий на территории Украины, в которой назвала ближайшую цель российской армии в Донбассе.

Британцы отмечают, что за последнее время ВС РФ добились «ещё нескольких небольших территориальных успехов в районе Попасной», и теперь пытаются установить огневой контроль над трассой Е40.

«Контроль над трассой Е40, которая связывает Донецк с Харьковом, вероятно, станет важной целью для России, поскольку она пытается продвинуться через Донецкую область», - заявляют в Минобороны Великобритании.

Ранее "Свободная пресса" сообщала, что российские войска и милиция Луганской Народной Республики взяла населенный пункт Григоровка.

В мире,Армия,Видео,Верховный суд,
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