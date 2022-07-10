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1 час назад

Стало известно о планах ЕС построить бункер для секретных переговоров

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) планирует построить в Брюсселе бункер для секретных переговоров, «защищенный от шпионов» из России и других стран. Об этом стало известно изданию EUobserver.

Стало известно о планах ЕС построить бункер для секретных переговоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЕС выпустил соответствующий меморандум, в котором указывается, что возведение бункера обойдется в восемь миллионов евро. Помещение сможет вместить около 100 человек, среди которых лидеры европейских стран, их секретари и обслуживающий персонал. Предполагается, что каждый посетитель будет оставлять телефоны, ноутбуки, смарт-часы и другие электронные девайсы в специальных звуконепроницаемых шкафах.

В издании подчеркивается, что зал должен появиться к 2024 году в комплексе зданий Совета ЕС в Брюсселе, где уже проводятся саммиты. Точное место пока не выбрано.

Отмечается, что все усилия сотрудников бункера будут направлены на то, чтобы никто не пронес в помещение прослушивающие устройства. Для этого проводятся специальные учения, на которых обеспечивающему безопасность персоналу необходимо найти все спрятанные подслушивающие аппараты.

Помимо этого, в публикации говорится, что в апреле были высланы два российских специалиста в числе других 39 шпионов, которые выдавали себя за дипломатов в посольстве и консульствах Бельгии. Бункер для тайных переговоров должен стать «местом, в котором не будет угроз утечке информации».

Ранее служба разведки Нидерландов заявила о разоблачении российского шпиона, пытавшегося под чужим именем устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге, который расследует обвинения в военных преступлениях на Украине.

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