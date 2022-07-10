Израиль анонсировал ведущую тему предстоящих переговоров с Байденом

Ситуация вокруг ядерной программы Ирана станет для израильского руководства главной темой предстоящего визита в Израиль президента США Джо Байдена. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на еженедельном заседании правительства.

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"Этот визит [Байдена] будет посвящен как вызовам, так и возможностям. Дискуссия о вызовах будет в первую очередь сосредоточена на проблеме Ирана. Как стало вчера известно, Иран обогащает уран на продвинутых центрифугах, что полностью противоречит соглашениям, которые он подписал", - приводит слова Лапида его канцелярия.

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Израильский премьер призвал мировое сообщество дать жесткий отпор этим действиям Тегерана.

"Международный ответ должен быть решительным: вернуться в Совет Безопасности ООН и задействовать санкционный механизм на полную мощность. Израиль со своей стороны оставляет за собой полную свободу действий - дипломатических и оперативных - для борьбы против иранской атомной программы", - указал он.

По словам Лапида, Израиль считает главной для себя угрозой действия Ирана в регионе и не станет молча смотреть на то, как исламская республика пытается атаковать еврейское государство.

"Израиль не будет сидеть сложа руки, глядя на то, как Иран пытается атаковать нас. Наши службы безопасности знают, как добраться до кого угодно, где угодно, и они сделают именно это", - сказал он.

Израильский премьер обратился со словами благодарности к США "за решение не снимать санкции с иранского Корпуса стражей исламской революции" - элитных частей вооруженных сил.

"Иран стоит за [действиями ливанского шиитского движения] "Хезболлах" и поддерживает [радикальное палестинское движение] ХАМАС, иранские террористические ячейки недавно пытались убить израильских туристов в Стамбуле", - добавил он.

23 июня Лапид заявил, что благодаря сотрудничеству с разведкой и МИД Турции в течение минувших нескольких недель удалось спасти жизни ряда граждан Израиля, в отношении которых иранские спецслужбы планировали покушения. Вместе с тем, согласно оценке израильского Совета национальной безопасности, у Ирана сохраняется "высокая мотивация" в отношении поиска "израильтян и евреев в качестве потенциальных целей", в связи с чем власти Израиля призывают сограждан сохранять в Турции повышенную бдительность. Иран эти обвинения отвергает.

Глава Белого дома совершит с 13 по 16 июля ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как заявили в вашингтонской администрации, он планирует встретиться примерно с "десятком коллег" из стран, расположенных в регионе и за его пределами.