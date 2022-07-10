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59 минут назад

Зеленский раскритиковал главкома за разгром ВСУ в Донбассе

Илья Родин

Журналист Джеймс Килнер в статье для британской газеты The Telegraph рассказал о том, что глава Украины Владимир Зеленский раскритиковал руководство ВСУ из-за тяжелого положения украинских военных на Донбассе.

Джеймс Килнер подчеркнул, что Зеленский позволил себе резко отчитать главкома ВСУ Валерия Залужного. Он поставил ему в вину то, что высокопоставленный военный осмелился без его разрешения ввести ограничения на передвижения призывников и резервистов.

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По мнению автора, конфликт между президентом и главкомом свидетельствует о том, что в кабинетах киевских чиновников царят разочарование и напряженность, вызванные неудачами армии страны на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Залужный призывал принять все необходимые меры для спасения войск под Северодонецком. Он требовал дать войскам приказ об отступлении.

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