В Эстонии призвали ввести режим ЧС из-за возможного дефицита газа

Председатель правления энергоконцерна Eesti Energia Хандо Суттера заявил о необходимости введения режима ЧС в Эстонии из-за возможного дефицита газа предстоящей зимой. Об этом сообщает портал ERR.

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«Если терминал для сжиженного природного газа (СПГ) не появится в стране этой осенью, то уже зимой Эстония может столкнуться с проблемами в отоплении», — отметил Суттера.

По его словам, властям страны уже сейчас необходимо принять все меры по уменьшению потребления газа, либо заняться вопросом по его замене другим источником энергии.

При этом в Минэкономики Эстонии заявили, что режим ЧС лучше вводить каждому местному самоуправлению индивидуально, а в этом случае влияние государства будет выглядеть неуместно. Кроме того, не стоит надеяться на строительство СПГ, так как поставки газа через него дорого обойдутся экономике Эстонии.