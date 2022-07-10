"Надеюсь, больше не увидимся": немцы обрадовались увольнению Мельника

Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали увольнение посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Многие не смогли сдержать эмоций и откровенно радовались уходу «противного националиста», сообщает РИА Новости.

Фото: MFA of Ukraine MFA of Ukraine

«В последние несколько месяцев я недоумевал, почему наше правительство терпит оскорбительные и самонадеянные инсинуации посла Украины», - написал пользователь Heinz R.

«Хороший день для Германии и бальзам на измученную душу!» — отметил Gordon.

Другие читатели назвали Мельника «невыносимым парнем», «противным дерзким националистом» и почувствовали облегчение от того, что «нам больше не нужно будет его терпеть».

Также читатели пишут, что видели несколько ток-шоу с украинским дипломатом. Теперь они рады тому, что Мельник уезжает из Германии, хотя немцы «сами должны были его выгнать».

«Жалко только, что его отозвал Киев: я бы предпочел, чтобы его выгнали мы», - написал Andreas A.

Еще один пользователь предположил, что Мельника «наверняка часто можно будет встретить в Мюнхене, у могилы его героя Бандеры».