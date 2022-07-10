Глава МИД ФРГ признала беспомощность сил Запада в конфликте на Украине

«Я хотела бы пообещать, что мы обеспечим гуманитарные коридоры из спорных районов Украины. Но мы не можем себе этого позволить. Такое обещание должно быть обеспечено военными средствами. Поэтому мне пришлось дать понять: бесполетных зон не будет. Хорошая внешняя политика также означает сохранять хладнокровие, даже когда ваше сердце горит. Приходится терпеть то, что невозможно ничего сделать — такова порой жестокость внешней политики», — отметила Бербок.