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1 час назад

Глава МИД ФРГ признала беспомощность сил Запада в конфликте на Украине

Газета.Ruиещё 1

Западные государства не могут давать Украине гарантий, которые предполагают использование военных средств для обеспечения безопасности, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, пишет Der Spigel. По ее словам, в этом плане Запад по факту ничего не может сделать для Киева.

«Я хотела бы пообещать, что мы обеспечим гуманитарные коридоры из спорных районов Украины. Но мы не можем себе этого позволить. Такое обещание должно быть обеспечено военными средствами. Поэтому мне пришлось дать понять: бесполетных зон не будет. Хорошая внешняя политика также означает сохранять хладнокровие, даже когда ваше сердце горит. Приходится терпеть то, что невозможно ничего сделать — такова порой жестокость внешней политики», — отметила Бербок.

С точки зрения главы МИД ФРГ, поэтому вооруженные силы Запада в определенной степени беспомощны в рамках украинского кризиса, хотя страны и желают оказать помощь Киеву, но вынуждены сохранять «холодную голову» в текущих обстоятельствах.

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Ранее СМИ сообщили, что страны Запада вряд ли смогут продолжать оказывать военную поддержку Украине в больших объемах в долгосрочной перспективе.

В мире,Видео,Анналена Бербок,
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