Экс-президент США Дональд Трамп заявил во время выступления перед своими сторонниками, что в случае переизбрания на второй срок в 2020 году, принял бы все необходимые меры, чтобы не допустить разрастания конфликта на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Дональд Трамп подчеркнул, что при администрации действующего президента Джо Байдена государство лишилось значительной части своей былой мощи. По его словам, в стране наблюдается рекордная инфляция, стоимость топлива растет едва ли не в арифметической прогрессии.

Политик напомнил также про вывод войск США из Афганистана, рассказал про ситуацию на Украине. Он предсказал, что положение дел в этом регионе в дальнейшем только ухудшится. Трамп подчеркнул, что, если бы он победил на выборах в 2020 году, то события развивались бы по-другому.

По его мнению, Вашингтону при необходимости удалось бы договориться с Москвой по украинской проблеме. В случае же его избрания президентом на второй срок, отношения с Россией были бы выстроены таким образом, что даже не пришлось бы проводить переговоры.