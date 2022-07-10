Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал в видеообращении, что вопрос энергобезопасности страны не удастся решить в ближайшие годы. Ролик с его речью опубликован на официальном сайте правительства Германии.

Олаф Шольц подчеркнул, что власти республики «обеспокоены безопасностью энергоснабжения». По его мнению, правительству придется работать над решением этой проблемы «в течение следующих нескольких недель, месяцев и лет».

Глава государства уточнил, что на федеральном уровне уже приняты меры, чтобы Германия оказалась готова к дефициту энергоносителей. В частности, для того, чтобы обеспечить страну газом в необходимых объемах, строятся трубопроводы и терминалы. С целью экономии голубого топлива активно используются угольные электростанции.

Шольц отметил, что Берлин рассчитывает в дальнейшем обрести независимость от импорта энергоресурсов, а также повысить долю возобновляемых источников энергии.. Он уточнил, что одновременно с решением экономических проблем, идет работа над внесением необходимых изменений в законодательство. Эта деятельность осуществляется в очень высоком темпе.