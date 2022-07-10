Байден отправляется на Ближний Восток сколачивать второй фронт против России

Сближение США с Саудовской Аравией необходимо, чтобы противостоять России и Китаю, заявил американский президент Джо Байден. Через пару дней политик отправится на Ближний Восток, где встретится с саудовским монархом и наследным принцем. Вояж Байдена вызвал критику в Штатах: разведка США обвиняет саудитов в нарушении прав человека. СМИ сообщали, что Штаты пытались улучшить охладевшие отношения с Эр-Риядом и попросить увеличить добычу нефти на фоне противостояния с Россией — но пока безрезультатно.

Фото: Kevin Lamarque/Reuters Kevin Lamarque/Reuters

Несмотря на критику, поездка президента США на Ближний Восток и предстоящие встречи с саудитами важны «чтобы противостоять России». Об этом в своей статье для The Washington Post заявил американский президент Джо Байден.

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«Моя работа как президента состоит в том, чтобы сделать нашу страну сильной и безопасной. Мы должны противостоять агрессии России, занять наилучшую позицию, чтобы превзойти Китай, и работать над большей стабильностью в важном регионе мира», — говорится в материале.

По словам Байдена, Саудовская Аравия – одно из тех государств, с которыми США нужно работать «напрямую» в борьбе за стабильность на Ближнем Востоке. Поездка состоится в «жизненно важное время» для региона и поспособствует продвижению интересов Америки.

Среди ключевых вопросов президент США назвал логистику и смягчение последствий, вызванных введением антироссийских санкций в секторе энергетики.

Вояж Байдена на Ближний Восток должен начаться 13 июля, продлится он три дня. В ходе поездки американский лидер посетит Израиль, Западный берег Иордана и Саудовскую Аравию. Там Байден встретится с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По данным телеканала CNN, критика в адрес Байдена вызвана тем, что разведка США считает принца Мухаммеда причастным к жестокому убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги, автора The Washington Post (где вышла статья Байдена).

Осенью 2018 года Хашогги пропал, в последний раз его видели в саудовском посольстве в Стамбуле. Прокуратура Турции считает, что журналист был убит, расчленен, а его останки уничтожены. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что убить Хашогги приказали «на самой верхушке» Саудовской Аравии.

Принц Мухаммед признавал ответственность своих подданных за убийство, но заявил, что не знал о действиях чиновников саудовской администрации. Отношения между давними союзниками – американцами и саудитами – обострились.

В начале своего президентства Джо Байден говорил, что Вашингтон привлечет Эр-Рияд к ответственности за нарушения прав человека. Он даже говорил, баллотируясь на пост, что «сделает страну-изгоя» из Саудовской Аравии.

В феврале 2021 года власти США объявили, что прекращают поддерживать военную кампанию Саудитов в Йемене. По словам самого Байдена, «эта война – гуманитарная и стратегическая катастрофа».

Этой весной газета The Wall Street Journal сообщила о попытках Белого дома связаться с саудитами и призвать Эр-Рияд увеличить добычу нефти. Однако тогда американским властям был дан отказ.

Как при СССР

В середине 1980-х, когда Джо Байден был сенатором, США уже сближались с Саудовской Аравией. По ряду мнений как российских, так и западных экспертов, Белый дом тогда старался привлечь саудитов – одну из главных нефтедобывающих стран мира – на свою сторону в холодной войне против Советского Союза.

В 1970-х Саудовская Аравия решила ограничить продажу своей нефти – четверть предложения на рынке. Цены на сырье выросли в четыре раза. В странах Персидского залива начался экономический рост, другие нефтедобывающие страны – в том числе СССР – тоже процветали. В США и Западной Европе начался экономический кризис.

В 1975 году США разработали программу «ислам против коммунизма» — саудиты тогда на нефтяные деньги финансировали афганских моджахедов. При этом в обмен на лояльность Штаты гарантировали безопасность Саудовской Аравии от главных противников – Израиля и Ирана.

К 1985 году нефтяные цены стали резко начали падать. В этих условиях саудиты решили нарастить объемы добычи, что вызвало обвал нефтяного рынка. Это серьезно ударило по экономике СССР и других стран, серьезно зависевших от экспорта своего «черного золота». В Советском Союзе обвал экономики отчасти вызвал и развал страны.

Впрочем, нефтяной кризис ударил и по саудитам – вплоть до начала 2000-х экономика королевства была серьезно потрепана. Однако саудовские принцы свои богатства не потеряли. Выиграли же от низких цен на нефть американцы и европейцы.