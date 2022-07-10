14 человек погибли в результате стрельбы в баре в ЮАР

Как минимум 14 человек погибли в результате стрельбы в баре на окраине города Йоханнесбург в ЮАР, сообщает телеканал eNCA.
Еще 10 человек получили ранение, трое из них находятся в критическом состоянии.
В полиции заявили, что происшествие случилось около 0.30 ночи по местному времени. Предварительно, неизвестные вошли в бар и начали беспорядочно стрелять в людей.
Очевидец рассказал телеканалу, что нападавшие были в масках, они скрылись с места происшествия на автомобиле Toyota Quantum.
Ранее в США произошла стрельба во время парада в честь Дня независимости страны в городе Хайленд-Парк, пригороде примерно в 40 километрах к северу от Чикаго. В результате стрельбы погибли семь человек и еще 31 получили ранения. Главным подозреваемым в деле стал 22-летний Роберт Кримо, ему предъявлены обвинения.