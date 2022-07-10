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28 минут назад

В ЮАР погибли 14 человек после стрельбы в баре

Газета.Ruиещё 2

Как минимум 14 человек погибли в результате стрельбы в баре на окраине города Йоханнесбург в ЮАР, сообщает телеканал eNCA.

14 человек погибли в результате стрельбы в баре в ЮАР
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Еще 10 человек получили ранение, трое из них находятся в критическом состоянии.

В полиции заявили, что происшествие случилось около 0.30 ночи по местному времени. Предварительно, неизвестные вошли в бар и начали беспорядочно стрелять в людей.

Очевидец рассказал телеканалу, что нападавшие были в масках, они скрылись с места происшествия на автомобиле Toyota Quantum.

Ранее в США произошла стрельба во время парада в честь Дня независимости страны в городе Хайленд-Парк, пригороде примерно в 40 километрах к северу от Чикаго. В результате стрельбы погибли семь человек и еще 31 получили ранения. Главным подозреваемым в деле стал 22-летний Роберт Кримо, ему предъявлены обвинения.

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