В доме президента Шри-Ланки обнаружили более 17,8 миллиона рупий

Протестующие обнаружили в доме президента Шри-Ланки более 17,8 млн рупий ($49,1 тыс.). Об этом говорится в Twitter протестного движения GotaGoGama.

Фото: Twitter Twitter

«Вчера протестующие передали начальнику полицейского участка (района) Форта почти 17 850 000 рупий, найденных в доме президента», — сказано в публикации.

С апреля в Шри-Ланке продолжались акции протеста против ухудшения условий жизни граждан. Страна столкнулась с тяжелейшим экономическим кризисом с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к социально-политической напряженности.

9 июля протестующие ворвались, а через некоторое время полностью взяли под контроль резиденцию главы государства. Сам президент Готабайя Раджапакса эвакуировался незадолго до того, как протестующие окружили его место жительства.