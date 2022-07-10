Байден заявил о важности своего визита в Саудовскую Аравию

Президент США Джо Байден заявил, что важность его визита в Саудовскую Аравию обусловлена в том числе тем, что прямое взаимодействие с королевством необходимо для противостояния России.

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По его словам, США необходимо противостоять действиям России на Украине, успешно конкурировать с КНР, работать над стабильностью на Ближнем Востоке.

«Для этого нам необходимо напрямую взаимодействовать со странами, которые могут влиять на результаты такой работы. Саудовская Аравия — одна из них», — написал Байден в своей статье для газеты The Washington Post.