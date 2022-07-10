Байден анонсировал поездку в ближневосточную страну для «победы» над Россией

Президент США Джо Байден заявил, что предстоящий визит в Саудовскую Аравию необходим для прямого взаимодействия стран в противостоянии России и победы в конкурентной борьбе с Китаем. Цитату лидера приводит РИА Новости.

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По его словам, Саудовская Аравия является одной из тех стран, которые могут влиять на результаты такого противостояния. Американский лидер добавил, что саудовские власти работают с администрацией США над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижения цен на нее.

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Визит Байдена в Эр-Рияд был анонсирован еще в середине июня. Телеканал CNN сообщал, что США таким образом захотели провести «перезагрузку» отношений с Саудовской Аравией из-за роста цен на нефть и газ после введения антироссийских санкций.

За неделю до объявления о поездке президента сообщалось также о тайном визите в Эр-Рияд двух старших советников Байдена. По информации портала Axios, координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и посланник Госдепартамента по энергетике Амос Хохштейн отправились в ближневосточную страну еще в конце мая, чтобы провести там переговоры об увеличении добычи нефти и шагах по нормализации отношений с Израилем. В Белом доме тогда отказались комментировать эту информацию.

Мнение аналитиков

Обозреватель Далия Дасса Кэй заявил, что поездка американского лидера «на поклон» в Эр-Рияд нужна для введения новых ограничений против России. При этом она выразила уверенность, что убедить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти и ввести санкции США не удастся.

По ее мнению, Саудовская Аравия не будет рвать отношения с РФ для того, чтобы увеличить добычу нефти и прежде всего будет учитывать собственные интересы ради избежания снижения мирового спроса на ресурс.

Обозреватель французского журнала Point Николя Баверез в свою очередь отмечал, что ряд стран ругают Запад за санкции против России. Речь идет о Саудовской Аравии, Индии и Индонезии.

Кроме того, он напомнил, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем.

Инфляция в США

Аналитики отмечали, что американское руководство рассчитывает, что увеличение Саудовской Аравией добычи нефти позволит Вашингтону справиться с нехваткой нефти и урегулировать инфляцию в стране, которая в мае достигла максимума с декабря 1981 года — с 8,3 процента до 8,6 процента.

Администрация президента США называет повышение цен «подорожанием Путина». В конце июня Байден официально ввел понятие «путинское повышение цен», заявив, что текущая ситуация с инфляцией и ростом цен на топливо в США обусловлена спецоперацией Москвы на Украине. По его словам, Вашингтон понимал, что эмбарго на российскую нефть приведет к росту цен, но не мог остаться в стороне.

На фоне этого американские политики и крупные бизнесмены все больше уверены, что США ожидает рецессия, которая может повлечь за собой массовые увольнения.

В статье Politico отмечается, что соответствующие опасения растут и на Уолл-стрит, и в Вашингтоне в свете того, что Федеральная резервная система «активизировала борьбу против самой высокой за четыре десятилетия инфляции».