ВСУ минируют границу с Беларусью

«Солдаты украинской армии, по-видимому, минируют районы на границе с Беларусью. Побывав там на позициях, украинский генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что в настоящее время принимаются меры по разминированию и установке заграждений на границе с Беларусью», — пишет Der Spiegel со ссылкой на «Киев Индепендент» и «Украинскую правду».