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11 минут назад

Der Spiegel: украинские войска минируют границу с Беларусью

Ura.Ru

Украинская армия минирует районы на границе с Беларусью. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

ВСУ минируют границу с Беларусью
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Солдаты украинской армии, по-видимому, минируют районы на границе с Беларусью. Побывав там на позициях, украинский генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что в настоящее время принимаются меры по разминированию и установке заграждений на границе с Беларусью», — пишет Der Spiegel со ссылкой на «Киев Индепендент» и «Украинскую правду».

По его словам, будут приняты меры для защиты от возможных действий со стороны Беларуси.

В мае британская газета The Guardian сообщала, что украинская армия усилила оборону на белорусской границе в качестве подготовки к возможным действиям со стороны Минска. Это произошло после того, как Беларусь отправила войска на украинскую границу.

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В Минобороны Беларуси выражали беспокойство из-за наращивания числа американских войск и их союзников на границе.

В мире,Армия,Сергей Наев,
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