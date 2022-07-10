Британцев предупредили о «катастрофической» зиме и нищете

Консалтинговая компания Cornwall Insight предупредила, что в январе 2023 года счета за электричество для британцев могут вырасти до более чем трех тысяч фунтов стерлингов, что грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей». Об этом пишет Daily Mail.

По мнению аналитиков, ценовой порог на газ и электричество для потребителей повысится с нынешних 1971 (145 тысяч рублей) до 3245 фунтов стерлингов (около 240 тысяч рублей) в октябре, а затем до 3364 фунтов стерлингов (около 250 тысяч рублей) в начале следующего года.

Эксперты считают, что такое повышение цен может «ввергнуть в нищету миллионы людей», поэтому британцам потребуется гораздо больше помощи от государства в «катастрофическую» зиму. Отмечается, что жители королевства столкнутся с дополнительным давлением помимо нынешнего кризиса стоимости жизни.