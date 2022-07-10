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13 минут назад

Лукашенко высказался о не терпящих диктата белорусах

Lenta.ru

Жители Белоруссии никогда не потерпят внешнего диктата относительно жизни и действий внутри страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на празднике «Купалье. Александрия собирает друзей» в Могилевской области, цитату приводит пресс-служба на сайте главы государства.

Лукашенко высказался о не терпящих диктата белорусах
Фото: ТАССТАСС

«Мы с открытой душой встречаем тех, кто пришел с миром. Всегда готовы поделиться куском хлеба и дать убежище тем, кто потерял все. Мы гордимся своей историей и своей землей. И ни при каких обстоятельствах не откажемся от этой земли. Но мы никогда не позволим диктовать нам, как жить и что делать», — сказал президент.

Настоящими белорусами Лукашенко назвал тех, кто будет защищать свой дом, «если понадобится, то и с оружием в руках».

Ранее Лукашенко назвал секрет благосостояния народа республики. По мнению лидера, причиной благосостояния белорусов является диктатура, которая позволяет поддерживать порядок в стране.

«Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой», — иронично подметил президент.

В мире,Александр Лукашенко,
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