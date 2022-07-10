Лукашенко высказался о не терпящих диктата белорусах

«Мы с открытой душой встречаем тех, кто пришел с миром. Всегда готовы поделиться куском хлеба и дать убежище тем, кто потерял все. Мы гордимся своей историей и своей землей. И ни при каких обстоятельствах не откажемся от этой земли. Но мы никогда не позволим диктовать нам, как жить и что делать», — сказал президент.