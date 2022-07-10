«Как же без русских?»: На Кипре выступили против антироссийских санкций

Жители Кипра обеспокоены своим будущим в связи с присоединением государства к антироссийским санкциям. Население страны, которая долгие годы экономически зависела от РФ, обеспечивающей поток туристов и серьезные инвестиции, опасается тяжелых последствий нынешней политики.

Об этом сообщает пресса, приводя в пример город Лимассол, в котором проживает русскоязычная община численностью 50 тысяч человек. Раньше это место было символом дружественных отношений между двумя странами, теперь же судьба этой общины и всего города «висит на волоске».

«Как же мы будем без русских?" - вопрос, который гуляет по базарам», - пишет журнал L'Espresso.

Хотя туристы из РФ были вторыми по численности гостями Кипра после британцев, именно они, согласно СМИ, тратили больше средств на отдых. Кроме того, более 25% иностранных инвестиций на острове идут от российских предпринимателей.