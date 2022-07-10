Раскрыты планы Джонсона после отставки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший о своей отставке, раздумывает об уходе из политики. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники, передает ТАСС.
По информации издания, Джонсон не планирует отказываться от своего депутатского мандата прямо сейчас, так как в противном случае будут проведены довыборы в Палату общин британского парламента в его избирательном округе. Это может закончиться победой кандидата от оппозиции и нанести урон правящей Консервативной партии. При этом Джонсон не уверен, что будет выдвигать свою кандидатуру на очередных парламентских выборах.
The Daily Telegraph пишет, что если Джонсон в самом деле решит покинуть политическую арену, то может прибегнуть к публицистической деятельности или проводить лекции по различным тематикам на корпоративных мероприятиях.
Отмечается, что издательство Hodder & Stoughton все еще ждет биографию драматурга Уильяма Шекспира под его авторством. Изначально книга должна была выйти в 2016 году к 400-летию со дня смерти Шекспира. Однако Джонсон был назначен на должность министра иностранных дел Великобритании, поэтому издатели согласились отложить публикацию. При этом Джонсон уже получил аванс в размере 88 тысяч фунтов ($105,8 тысяч).