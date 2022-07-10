Раскрыты планы Джонсона после отставки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший о своей отставке, раздумывает об уходе из политики. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники, передает ТАСС.

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По информации издания, Джонсон не планирует отказываться от своего депутатского мандата прямо сейчас, так как в противном случае будут проведены довыборы в Палату общин британского парламента в его избирательном округе. Это может закончиться победой кандидата от оппозиции и нанести урон правящей Консервативной партии. При этом Джонсон не уверен, что будет выдвигать свою кандидатуру на очередных парламентских выборах.

The Daily Telegraph пишет, что если Джонсон в самом деле решит покинуть политическую арену, то может прибегнуть к публицистической деятельности или проводить лекции по различным тематикам на корпоративных мероприятиях.