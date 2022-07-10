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24 минуты назад

Раскрыты планы Джонсона после отставки

Елена Прошина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший о своей отставке, раздумывает об уходе из политики. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Раскрыты планы Джонсона после отставки
Фото: ReutersReuters

По информации издания, Джонсон не планирует отказываться от своего депутатского мандата прямо сейчас, так как в противном случае будут проведены довыборы в Палату общин британского парламента в его избирательном округе. Это может закончиться победой кандидата от оппозиции и нанести урон правящей Консервативной партии. При этом Джонсон не уверен, что будет выдвигать свою кандидатуру на очередных парламентских выборах.

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The Daily Telegraph пишет, что если Джонсон в самом деле решит покинуть политическую арену, то может прибегнуть к публицистической деятельности или проводить лекции по различным тематикам на корпоративных мероприятиях.

Отмечается, что издательство Hodder & Stoughton все еще ждет биографию драматурга Уильяма Шекспира под его авторством. Изначально книга должна была выйти в 2016 году к 400-летию со дня смерти Шекспира. Однако Джонсон был назначен на должность министра иностранных дел Великобритании, поэтому издатели согласились отложить публикацию. При этом Джонсон уже получил аванс в размере 88 тысяч фунтов ($105,8 тысяч).

В мире,Борис Джонсон,Уильям Шекспир,Консервативная партия,Парламент Великобритании,
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